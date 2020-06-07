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Политика

11:47

МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

происшествия политика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Замглавы МЧС России Александр Чуприян поблагодарил за предложение помощи в ликвидации последствий ЧС в Норильске.

"Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС", – цитирует его РИА Новости.

По словам Чуприяна, в ликвидации ЧС участвуют около 500 человек, 200 единиц техники, увеличено количество резервных емкостей – до 13,5 тысячи.

Предложение о помощи озвучил госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что американские технические специалисты готовы проконсультировать российских коллег несмотря на разногласия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. При этом она добавила, что власти страны и "Норильский никель" уже определили сроки решения вопроса.

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали. Генпрокуратура считает, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта. Ростехнадзор не исключает, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования.

Как очищают зону разлива топлива под Норильском

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