МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

11:47
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Замглавы МЧС России Александр Чуприян поблагодарил за предложение помощи в ликвидации последствий ЧС в Норильске.
"Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования (их на) ликвидации ЧС", – цитирует его РИА Новости.
По словам Чуприяна, в ликвидации ЧС участвуют около 500 человек, 200 единиц техники, увеличено количество резервных емкостей – до 13,5 тысячи.
Предложение о помощи озвучил госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что американские технические специалисты готовы проконсультировать российских коллег несмотря на разногласия.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение США помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. При этом она добавила, что власти страны и "Норильский никель" уже определили сроки решения вопроса.
29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Вокруг ТЭЦ разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального характера.
Начальника цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслава Старостина арестовали. Генпрокуратура считает, что причиной разгерметизации резервуара стала просадка грунта. Ростехнадзор не исключает, что разлив нефтепродуктов произошел из-за изношенности оборудования.
Как очищают зону разлива топлива под Норильском
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