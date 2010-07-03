Объявлены в розыск участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

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Следственный комитет (СК) объявил в розыск участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянскин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Семь участников драки уже задержаны. "Сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск", – сказала Петренко.

Драка завязалась в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний офицер спецназа Никита Белянкин пытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, на которого набросились несколько человек. Он выстрелил в воздух, после этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.



Бывшего спецназовца похоронили с воинскими почестями

Участники драки установлены. По факту убийства Никиты Белянкина возбуждено уголовное дело. Ранее в рамках расследования до 2 августа были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян . По версии следователей, последний нанес смертельный удар Белянкину. Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, хотя он заявил, что в драке не участвовал. Обвиняемые вину не признают.

6 июня Никиту Белянкина похоронили на Митинском кладбище. В церемонии прощания приняли участие рота почетного караула Преображенского полка, товарищи и сослуживцы Белянкина. Сопровождал процессию военный оркестр. В часовне в закрытом формате прошло отпевание, присутствовали только родные и близкие погибшего.

