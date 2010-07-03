Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:20

Объявлены в розыск участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

происшествия

15:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Следственный комитет (СК) объявил в розыск участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянскин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Семь участников драки уже задержаны. "Сегодня судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники объявлены в розыск", – сказала Петренко.

Драка завязалась в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний офицер спецназа Никита Белянкин пытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, на которого набросились несколько человек. Он выстрелил в воздух, после этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.

Бывшего спецназовца похоронили с воинскими почестями

Участники драки установлены. По факту убийства Никиты Белянкина возбуждено уголовное дело. Ранее в рамках расследования до 2 августа были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян . По версии следователей, последний нанес смертельный удар Белянкину. Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, хотя он заявил, что в драке не участвовал. Обвиняемые вину не признают.

6 июня Никиту Белянкина похоронили на Митинском кладбище. В церемонии прощания приняли участие рота почетного караула Преображенского полка, товарищи и сослуживцы Белянкина. Сопровождал процессию военный оркестр. В часовне в закрытом формате прошло отпевание, присутствовали только родные и близкие погибшего.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика