Задержаны еще три фигуранта дела о убийстве спецназовца ГРУ

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Правоохранители задержали еще троих фигурантов дела о драке у кафе в Подмосковье, в результате которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Задержаны еще три фигуранта. С ними ведется оперативная работа", – заявил собеседник агентства.

Ранее в рамках расследования до 2 августа были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян . Следователи считают, что именно последний нанес смертельный удар ножом спецназовцу. Еще одним фигурантом дела стал Саак Саакян, заявивший, что не участвовал в драке. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

Драка завязалась в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Никита Белянкин попытался разнять дерущихся, чтобы помочь мужчине, на которого набросились несколько человек. Спецназовец выстрелил в воздух. После этого нападавшие ударили его ножом в сердце и скрылись.

Как сообщили в СК, участники драки установлены. По факту убийства Никиты Белянкина возбуждено уголовное дело.