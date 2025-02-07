Forbes: ФНС закроет четыре тысячи магазинов сети "Светофор"

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ФНС начала ликвидировать холдинг "Инвест стандарт", который владеет частью сети магазинов "Светофор", передает Forbes.

Причиной стали недостоверные сведения об адресе юридического лица, зарегистрированного в Ярославле. Фирме принадлежат различные магазины сети в ЦФО и СЗФО, она же является учредителем других юрлиц, включая "Торгсервис 150", "Торгсервис 50", "Восторг 76", "Торгсервис 78", которые управляют "Светофорами".

Журналисты считают, что ликвидация холдинга потенциально может привести к закрытию более 4 000 магазинов.

О проведении внеплановых проверок сети магазинов стало известно 14 января. Поводом послужило письмо депутата Сергея Лисовского, который пожаловался на многочисленные нарушения "Светофора", который якобы не соблюдал законы о маркировке, торговле и регламенты при производстве пищи, а также продавал некачественную и небезопасную продукцию.



Чуть позже суд Москвы временно приостановил деятельность фирмы "Торгсервис 150", которая была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Затем аналогичные санкции были приняты против "Торгсервис 50".



Специалисты Россельхознадзора в рамках проверки выявили многочисленные нарушения в сети "Светофор". Проверку не прошли 60 магазинов Ростовской области, а также торговые точки в Подмосковье, Новгородской и Вологодской областях.

