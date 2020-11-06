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Онлайн-университет SkillBox подтвердил смерть сооснователя компании Игоря Коропова, сообщает ТАСС со ссылкой на их пресс-службу.

"Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей", – говорится в сообщении.

Ранее в Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымты во время поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова было обнаружено тело неизвестного мужчины. В следственном управлении отметили, что тело не имеет признаков насильственной смерти. Позднее поисковый отряд "Лиза Алерт" подтвердил информацию о гибели Коропова. Предполагается, что он мог упасть с пирса в воду по неосторожности.

Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября: вечером он вышел из отеля, чтобы прогуляться по набережной. Позже на пляже эксперты нашли его телефон.