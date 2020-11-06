В СК заявили об отсутствии следов насилия на теле основателя Skillbox Коропова

13:19
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
На теле мужчины, которое обнаружили в Черном море во время поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, не было признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в СУ СК по Кубани.
"Тело погибшего доставили на сушу, на месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю. Для установления всех обстоятельств случившегося проводятся проверочные мероприятия. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти мужчины", – говорится в сообщении.
Ранее в Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымты во время поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова было обнаружено тело неизвестного мужчины. Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил об обнаружении Коропова погибшим.
Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября: вечером он вышел из отеля, чтобы прогуляться по набережной. Позже на пляже эксперты нашли его телефон.
Тело сооснователя Skillboх, предположительно, нашли в Черном море
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