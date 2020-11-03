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Происшествия

16:05

В Сочи нашли телефон пропавшего сооснователя SkillBox

происшествия

Фото: instagram.com/koropov

На берегу моря в Сочи был найден телефон пропавшего сооснователя платформы SkillBox Игоря Коропова. Гаджет обнаружили в получасе ходьбы от его гостиницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Телефон был найден на берегу напротив пирса у стадиона "Фишт", когда поступило сообщение о пропаже. Сегодня пока ничего найдено не было. Поиски продолжаются", – рассказали в ведомстве.

По данным следствия, Коропов, выйдя из отеля в ночь на 1 ноября, направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Полиция и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" занялись поисками бизнесмена. Организована доследственная проверка.

Сооснователь компании Skillbox Сергей Попков ранее сообщил, что Коропов приехал в Сочи отдохнуть на выходные и перестал выходить на связь.

Попков добавил, что явных недоброжелателей у Игоря не было. Кроме того, по его словам, Коропов не был склонен принимать импульсивные решения.

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