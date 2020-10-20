В Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего пилота

Фото: СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге нашли тело пилота, который пропал несколько дней назад, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Тело 28-летнего мужчины обнаружили в районе улицы Розы Люксембург. По предварительным данным, это летчик, ранее прибывший из Якутии в командировку.

СК организовал доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются возможные очевидцы.

Родные уже опознали пропавшего. Причину и время смерти установят судмедэксперты.

Ранее в Свердловской области обнаружили тело пациента, сбежавшего из коронавирусной больницы. Мужчине был 41 год. Из Центральной городской больницы № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле он сбежал в июле 2020 года.