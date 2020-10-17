Тела двух человек нашли в столичной квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тела двух человек обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Привольной улице. По предварительным данным, девушка убила молодого человека, после чего покончила с собой.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. 51-летний мужчина из Перми на допросе признал свою вину.

До этого пакеты с человеческими останками обнаружили в реке в Санкт-Петербурге.