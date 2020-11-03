В Сочи пропал сооснователь образовательной платформы SkillBox

11:57
Фото: телеграм-канал Mash
В Сочи пропал сооснователь платформы онлайн-образования Skillbox Игорь Коропов, сообщает РБК со ссылкой на сооснователя компании Сергея Попкова.
По его словам, Коропов приехал отдохнуть на выходные. Он вышел на прогулку, но в гостиницу так и не вернулся. Мужчина перестал выходить на связь в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Попков добавил, что явных недоброжелателей у Игоря не было. Кроме того, как он заметил, Коропов не склонен принимать импульсивные решения, поэтому если бы он решил уехать, предупредил бы.
По факту исчезновения сооснователя образовательной платформы Skillbox следователями организована проверка. По данным следствия, 31-летний мужчина вышел из отеля, расположенного на улице 65 лет Победы, в ночь на 1 ноября и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно.
В ведомстве уточнили приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, глаза карие, короткие темно-русые волосы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
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