Сооснователя Skillbox Игоря Коропова нашли мертвым в Черном море

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В Черном море найдено тело пропавшего сооснователя Skillboх Игоря Коропова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфорга "Лизы Алерт" Марию Лебедь.

В УВД Сочи сообщили, что тело было обнаружено в Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымты. Его нашел тренер по вейкборду, проводя занятие для группы. Тело находилось в 250 метрах от порта Имеретинского и в 300 метрах от берега.

В полиции рассказали, что тело вытащили из воды и доставили на пирс.

"Приносим наши соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября: вечером он вышел из отеля, чтобы прогуляться по набережной. Позже на пляже эксперты нашли его телефон.