Основатель университета Skillbox мог упасть в воду с пирса по неосторожности – СМИ

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Сооснователь университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море, мог упасть с пирса в воду по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"Тело не имеет признаков насильственной смерти, криминальная версия произошедшего не рассматривается. "Он (Коропов. – Прим. ред.) упал в воду по неосторожности, скорее всего", – сказал собеседник агентства, уточнив, что проверка по данному делу продолжается.

Ранее в Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымты во время поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позднее поисковый отряд "Лиза Алерт" подтвердил информацию о гибели Коропова.

Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября: вечером он вышел из отеля, чтобы прогуляться по набережной. Позже на пляже эксперты нашли его телефон.

