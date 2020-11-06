Основатель университета Skillbox мог упасть в воду с пирса по неосторожности – СМИ

14:49
Фото: телеграм-канал Hue
Сооснователь университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море, мог упасть с пирса в воду по неосторожности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"Тело не имеет признаков насильственной смерти, криминальная версия произошедшего не рассматривается. "Он (Коропов. – Прим. ред.) упал в воду по неосторожности, скорее всего", – сказал собеседник агентства, уточнив, что проверка по данному делу продолжается.
Ранее в Адлерском районе Сочи в устье реки Мзымты во время поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позднее поисковый отряд "Лиза Алерт" подтвердил информацию о гибели Коропова.
Сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября: вечером он вышел из отеля, чтобы прогуляться по набережной. Позже на пляже эксперты нашли его телефон.
Следователи выясняют обстоятельства гибели сооснователя платформы Skillbox
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