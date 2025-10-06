Посольство РФ в Пекине не получало обращений о туристах, застрявших на Эвересте

Фото: 123RF/gagarych

Консульский отдел посольства РФ в Пекине не получал обращений от россиян в связи с ситуацией с туристами, застрявшими из-за снегопада на Эвересте, заявили РИА Новости в дипмиссии.

"В консульский отдел посольства пока никто не обращался", – уточнили в ведомстве.

В представительстве добавили, что российские дипломаты поддерживают связь с местными властями для уточнения обстановки.

Около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за резкого ухудшения погоды в воскресенье, 5 октября. Альпинистов на высоте 5 тысяч метров настиг врасплох сильнейший за последние годы снегопад.

Позже стало известно, что 350 туристов благополучно спустились с горы. По данным журналистов, они чувствуют себя хорошо. Кроме того, спасатели установили связь с оставшейся группой более чем в 200 человек. Они в скором времени также спустятся со склона под руководством спасательного отряда.