Al Jadeed: шесть бойцов "Хезболлы" убиты при попытке проникнуть на север Израиля

Фото: AP Photo/Leo Correa

Шесть бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" погибли при попытке проникнуть на север Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на израильские источники.

По данным телеканала, бойцы попали на территорию еврейского государства по подземному туннелю в районе кибуца Довив. Израильские военные открыли по ним огонь и убили шестерых. Другие подробности операции не приводятся.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия начала наносить удары по ливанской столице.

1 октября армия Израиля сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Всего от ударов израильской армии с начала эскалации в Ливане погибли 1 974 человека. Еще 9 384 мирных жителя получили ранения.