На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело

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Оперативные службы в Подмосковье во время разбора завалов на территории бывшего детского лагеря нашли тело. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

"В 20:25 было обнаружено тело одного погибшего", – рассказала собеседница агентства.

Обрушение произошло 5 сентября в здании бывшего детского лагеря. Сама пятиэтажка не функционировала. Площадь зоны обрушения составила 64 квадратных метра.

Работы по ликвидации последствий ЧП ведут 171 человек и 49 единиц техники. Проверку по факту инцидента инициировала прокуратура Московской области.

В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

