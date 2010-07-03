Продолжаются поиски пострадавших при обрушении бывшего детского лагеря

Сотрудники оперативных служб продолжают поиски пострадавших при обрушении бывшего детского лагеря в Московской области. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
Как отмечается, ночью проводились работы по разбору завалов.
"По состоянию на 6:00 объем разобранных завалов составляет 70 кубических метров. В результате происшествия, по предварительным данным, есть пострадавшие, ведется их поиск с помощью кинологических расчетов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, работы по ликвидации последствий ЧП ведут 171 человек и 49 единиц техники.
По факту обрушения заброшенного здания в поселке Новая Шурма в Подмосковье СК начал проверку.
Обрушение произошло 5 сентября в пятиэтажном здании бывшего детского лагеря. Под завалами могут находиться трое рабочих, которые занимались разбором строения. Само здание не функционировало.
Площадь зоны обрушения составила 64 квадратных метра. Есть угроза дальнейшего обрушения.
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