СК начал проверку после обрушения здания в Подмосковье

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СК начал проверку по факту обрушения заброшенного здания в поселке Новая Шурма в Московской области. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

"Обрушение здания произошло при его демонтаже, под завалами могут находиться люди. Количество пострадавших уточняется. На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей", – рассказали в ведомстве.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 14:40. Обрушение произошло в пятиэтажном здании бывшего детского лагеря. Под завалами могут находиться трое рабочих, которые занимались разбором строения. Само здание не функционировало.

К ликвидации последствий обрушения привлечены 50 человек и 17 единиц техники. Площадь зоны обрушения составила 64 квадратных метра. Есть угроза дальнейшего обрушения.

