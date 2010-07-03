Опубликовано видео с места обрушения бывшего пансионата в Подмосковье

СК опубликовал видео с места обрушения здания в поселке Новая Шурма городского округа Сергиев Посад.
"Следователи выясняют обстоятельства обрушения здания в Сергиево-Посадском районе", – говорится в описании к записи.
Днем в четверг, 5 сентября, в Новой Шурме обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания.
Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов, работают экстренные и оперативные службы, включая бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Под завалами находятся три человека.
На сайте администрации Сергиево-Посадского района говорится, что обрушение случилось на территории бывшего пансионата "Дружба", который принадлежал министерству приборостроения СССР. С 1995 учреждение прекратило работу.
Проверку по факту инцидента также инициировала прокуратура Московской области.
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