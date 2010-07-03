Опубликовано видео с места обрушения бывшего пансионата в Подмосковье

Видео: СК РФ

СК опубликовал видео с места обрушения здания в поселке Новая Шурма городского округа Сергиев Посад.

"Следователи выясняют обстоятельства обрушения здания в Сергиево-Посадском районе", – говорится в описании к записи.

Днем в четверг, 5 сентября, в Новой Шурме обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими. В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания.

Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов, работают экстренные и оперативные службы, включая бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Под завалами находятся три человека.

На сайте администрации Сергиево-Посадского района говорится, что обрушение случилось на территории бывшего пансионата "Дружба", который принадлежал министерству приборостроения СССР. С 1995 учреждение прекратило работу.

Проверку по факту инцидента также инициировала прокуратура Московской области.

