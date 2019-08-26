В жилом доме в Находке произошел взрыв

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Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Находке (Приморский край). Есть пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел на улице Заводской, доме 16. Предположительно, там взорвалась граната. Здание не разрушено.

Двое пострадавших при взрыве находятся в крайне тяжелом состоянии, их готовят к операции, сообщил РИА Новости представитель региональной администрации.

Ранее в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа частично обрушился пятиэтажный дом. Никто из жильцов не пострадал.