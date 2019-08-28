Два человека погибли при обрушении в Новосибирске

Не менее двух человек погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по области.
Строительные конструкции обрушились на площади в 350–400 квадратных метров. Там проводилась реконструкция со сносом ветхого здания и строительством на его месте оздоровительного центра.
На место выехали кинологические расчеты и мэр города Анатолий Локоть. Спасатели наращивают группировку в районе происшествия, уже задействовано 128 человек и 33 единицы техники. По сведениям регионального министерства здравоохранения, туда направлены пять машин скорой помощи, работают медики.
Наиболее вероятной причиной случившегося в экстренных службах считают нарушение требований проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".
Ранее уточнялось, что происшествие случилось на улице Ударная. Под завалами были 12 человек, двоих удалось извлечь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.