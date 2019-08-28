Два человека погибли при обрушении в Новосибирске

Не менее двух человек погибли при обрушении конструкций здания в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по области.

Строительные конструкции обрушились на площади в 350–400 квадратных метров. Там проводилась реконструкция со сносом ветхого здания и строительством на его месте оздоровительного центра.

На место выехали кинологические расчеты и мэр города Анатолий Локоть. Спасатели наращивают группировку в районе происшествия, уже задействовано 128 человек и 33 единицы техники. По сведениям регионального министерства здравоохранения, туда направлены пять машин скорой помощи, работают медики.

Наиболее вероятной причиной случившегося в экстренных службах считают нарушение требований проведения строительных работ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Ранее уточнялось, что происшествие случилось на улице Ударная. Под завалами были 12 человек, двоих удалось извлечь.