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Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, общая площадь зоны обрушения составила 64 квадратных метра. При этом есть угроза обрушения других конструкций.

На место происшествия прибыли кинологические расчеты. К ликвидации последствий обрушения привлечены 50 человек и 17 единиц техники.

Ранее говорилось о том, что под завалами могут находиться четверо рабочих, которые занимались разбором строения. Само здание не функционировало.

Сообщение о ЧП поступило в 14:40. Обрушение произошло в пятиэтажном здании бывшего детского лагеря в поселке Новая Шурма в Сергиевом Посаде.