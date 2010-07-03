СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения здания бывшего детского лагеря в Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Врадий пояснила, что после доследственной проверки по факту обрушения здания в деревне Новая Шурма возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Она уточнила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты продолжают разбор завалов.

Обрушение произошло 5 сентября в пятиэтажном здании бывшего детского лагеря. Площадь зоны обрушения составила 64 квадратных метра.

Под завалами могут находиться трое рабочих, которые занимались разбором строения. Само здание не функционировало. Работы по ликвидации последствий ЧП ведут 171 человек и 49 единиц техники.

Проверку по факту инцидента инициировала прокуратура Московской области. В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания.

