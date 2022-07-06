Посольство РФ проверяет данные о россиянке среди погибших при стрельбе в Иллинойсе

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Посольство России проверяет данные о наличии российского гражданства у одной из погибших при стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке в американском штате Иллинойс. Об этом со ссылкой на диппредставительство сообщает РИА Новости.

"Среди погибших числится женщина по имени Ирина Маккарти, а также ее супруг Кевин Маккарти. <...> Уведомлений от американских правоохранительных органов о пострадавших российских гражданах к нам не поступало", – заявили в дипведомстве.

Трагедия произошла накануне. По последним данным, погибли 7 человек. По словам очевидцев, нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку. После злоумышленник скрылся на автомобиле. Однако в этот же день правоохранителям удалось его задержать.

Нападавшим был 22-летний Роберт Кримо. Как заявил окружной прокурор Эрик Райнхарт, подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве по семи пунктам и грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.

