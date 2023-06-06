Сальдо пообещал оказать финансовую помощь пострадавшим от разрушений на Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал Readovka

Всем пострадавшим в результате теракта на Каховской ГЭС будет оказана финансовая помощь. Соответствующий указ подготовил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он рассказал в эфире "России 24".

"Я подготовил указ, по которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку", – заверил он.

В свою очередь, глава областного правительства Андрей Алексеенко сообщил в своем официальном телеграм-канале, что самая сложная ситуация сложилась в городе Алешки. По его словам, населенный пункт оказался почти полностью затоплен. Эвакуировать местных жителей можно только с помощью спецтехники, объяснил он.

Кроме того, Алексеенко рассказал, что с другой стороны города полыхают крупные лесные пожары после артиллерийских обстрелов со стороны украинских боевиков.

Он отметил, что в город отправили грузовики высокой проходимости – "Уралы" и "КамАЗы". В свою очередь, Крым предоставил спасательные плавсредства МЧС. Однако проведению спасательной операции мешают неполадки со связью, добавил глава правительства.

В прибрежные районы для эвакуации людей собрано свыше 100 автобусов, уточнил Алексеенко.

"В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных. По мере заполнения будем открывать новые пункты временного размещения", – говорится в его публикации.

Сальдо объяснил, что принимать какие-либо решения по восстановлению Каховской ГЭС можно будет только после того, как удастся полностью оценить степень разрушения. После окончательного анализа последствий диверсии станет понятно, каким образом будут осуществляться восстановительные работы и с помощью каких технологий, добавил он.

Врио главы региона пообещал, что местные власти сделают все, чтобы помочь людям. Он также уточнил, что отселение будет буквально на несколько дней. Сальдо подчеркнул, что можно точно определить, какие населенные пункты будут подтоплены и когда вода сойдет. По его прогнозам, большая часть территорий, которая затоплена сейчас, скоро войдет в обычное русло.

Украинские войска совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня.

Позднее стало известно, что в результате происшествия три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе. По данным журналистов, уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах он достиг 11,2 метра, а в Корсунке – 7,3.

Местные власти вынуждены были ввести режим ЧС на территории округа.

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