Губернатор Севастополя назвал фейками сообщения о заражении воды радиацией

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Поступающая жителям Севастополя информация о заражении воды радиацией является фейком, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов", – отметил он.

Развозжаев подчеркнул, что все эти заявления являются ложью, Севастополю ничего не угрожает, в городе спокойная обстановка.

"В случае реальной опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно", – отметил он.

Украинские войска разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Отмечалось, что на территории подтопления могут располагаться порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек.

Леонтьев заявлял, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов.Также власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа, местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня.

Отмечалось, что три населенных пункта оказались полностью затоплены в Новокаховском городском округе после разрушения ГЭС. По словам Леонтьева, уровень воды в городе превысил максимальные значения в 11 метров. Это связано с тем, что ее уровень в водохранилище был выше на один метр. Были эвакуированы около 900 человек из прибрежных районов Херсонской области.

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