Группировка МЧС РФ направилась на ликвидацию последствий разрушений на Каховской ГЭС

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МЧС РФ отправило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область. Они будут устранять последствия разрушений на Каховской ГЭС, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По поручению главы МЧС России ведомство направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран", – отметило ведомство.

Уточняется, что для оказания помощи жителям туда направилась группировка Главного управления МЧС РФ по Республике Крым. В ее состав вошли специализированная техника и плавсредства.

Также в готовность привели аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области, Донского и Тульского спасательных центров, Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства.

По данным ведомства, в зоне подтопления работы ведут три оперативные группы от МЧС РФ.

В ночь на 6 июня ВСУ совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. По словам Леонтьева, атака по станции представляет собой теракт.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. В администрации Херсонской области в последующем сообщили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Кроме того, СК РФ возбудил дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС. В ведомстве выяснят все обстоятельства инцидента и оценят причиненный региону ущерб.

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