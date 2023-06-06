Роспотребнадзор не нашел напитка "Мистер Сидр" в подмосковных магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московской области не продается напиток "Мистер Сидр", сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство проводит мероприятия по выявлению в обороте потенциально опасной продукции и пресечению ее реализации. Пока такую продукцию в обороте не выявили. Всех продавцов предупредили о необходимости изъять из оборота опасный напиток.

"Призываем не употреблять продукцию "Пивная продукция – "Мистер Сидр" до выяснения всех обстоятельств. При выявлении данного товара в торговой сети просим незамедлительно сообщать в управление Роспотребнадзора по Московской области по телефону горячей линии управления 8 (800) 100-50-14", – говорится в сообщении.

5 июня в стране начали фиксировать случаи массового отравления алкоголем, в частности, сидром. Первых пострадавших обнаружили в Ульяновской области. Они приобретали товары в магазинах "Территория пива". Продукцию привозили в регион из Красноглинского района Самарской области.

По последней информации медиков, в Ульяновской области был выявлен 51 случай отравления суррогатным алкоголем. 18 из них погибли.

Пострадавшие и погибшие есть в том числе в Самарской области. По последним данным, там погибли 7 человек, пострадали 13. В Удмуртии умер один юноша. Еще одна женщина находится в больнице.

Еще несколько случаев смерти от отравления выявили в Нижегородской и Пензенской областях. Также Роспотребнадзор выявил первый случай отравления суррогатном сидром в Чувашии.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время следственных мероприятий правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, который, по версии ведомства, связан с этим ЧП.

В Москве также занимаются выявлением потенциально опасной продукции "Мистер Сидр". В Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от употребления напитков этой марки и сообщать в случае обнаружения их продажи по телефону 8 (495) 687-40-41.

Отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" заблокированы на всей территории РФ