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Число случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 51, включая 16 умерших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Олесю Колотик-Каменеву.

"Общее число пострадавших – 51 человек, из них 16 человек умерло", – сообщила она.

О первых случаях отравления сидром стало известно 5 июня, жители Ульяновской области приобрели алкогольный напиток, который продавался в магазинах "Территория пива". Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. В данный момент на предприятии ведутся проверки.

В Самарской области от отравления умерли две женщины, семь человек пострадали. Также молодой человек и женщина были госпитализированы в Удмуртии.

Еще несколько случаев гибели от отравления суррогатным алкоголем были выявлены в Нижегородской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе выяснения причин отравлений следователи задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с произошедшим.

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