В НИИ Склифосовского доставили еще 3 пострадавших в ЧП в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"

В НИИ имени Склифосовского доставили еще троих пострадавших при возгорании самолете Sukhoi SuperJet 100, которое произошло 5 мая в аэропорту Шереметьево. Угрозы их жизни нет, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве ТАСС, ночью в институт Склифосовского поступили еще трое пациентов, которые пострадали в результате авиакатастрофы. По словам врачей, сейчас они находятся в отделении реанимации ожогового центра. Специалисты провели полную диагностику.

"Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет. Проводится комплекс лечебных мероприятий в полном объеме", – сказано в сообщении ведомства. В настоящее время в НИИ имени Склифосовского проходят лечение четыре пострадавших.

5 мая лайнер Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва – Мурманск, вернулся в Шереметьево, так как ему требовалась аварийная посадка. В тот момент на борту самолета было 73 пассажира и пять членов экипажа. После жесткой посадки началось возгорание в хвостовой части лайнера, пассажиров эвакуировали по аварийному трапу.

По последним данным, выжили 37 человек, 41 погиб. Тела всех погибших извлекли и направили на экспертизу, уточнили в оперативных службах. В связи со случившимся в Мурманской области был объявлен трехдневный траур.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к гибели двух и более лиц. Ведутся внеплановые проверки компании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по организации воздушного движения.