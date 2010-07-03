Шереметьево возобновил отправку рейсов в Мурманск после ЧП с SSJ-100

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Аэропорт Шереметьево начал отправлять рейсы из Москвы в Мурманск после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот". Об этом свидетельствует информационное табло в аэропорту.

Объявлена регистрация на рейс до Мурманска, отправление которого запланировано на 7:15. По словам представителя аэропорта, это будет третий рейс. Два самолета уже летят в Мурманск.

По информации сервиса "Яндекс.Расписания", вечером в воскресенье из-за ЧП в Шереметьеве были задержаны или отменены более 100 рейсов.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По данным СК, при ЧП погиб 41 человек. Пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вечером в воскресенье объявил в регионе трехдневный траур. В память о погибших жители Мурманска несут в аэропорт цветы, свечи и мягкие игрушки.

На сайте авиакомпании "Аэрофлот" опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

