Шереметьево возобновил отправку рейсов в Мурманск после ЧП с SSJ-100

Аэропорт Шереметьево начал отправлять рейсы из Москвы в Мурманск после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот". Об этом свидетельствует информационное табло в аэропорту.
Объявлена регистрация на рейс до Мурманска, отправление которого запланировано на 7:15. По словам представителя аэропорта, это будет третий рейс. Два самолета уже летят в Мурманск.
По информации сервиса "Яндекс.Расписания", вечером в воскресенье из-за ЧП в Шереметьеве были задержаны или отменены более 100 рейсов.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По данным СК, при ЧП погиб 41 человек. Пострадали 34 пассажира и 4 члена экипажа, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вечером в воскресенье объявил в регионе трехдневный траур. В память о погибших жители Мурманска несут в аэропорт цветы, свечи и мягкие игрушки.
На сайте авиакомпании "Аэрофлот" опубликован подтвержденный СК РФ список пассажиров, которые выжили в катастрофе.
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