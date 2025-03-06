Казахстан продолжит сотрудничать с ИКАО для расследования крушения самолета AZAL

Фото: ТАСС/МЧС Казахстана

Казахстан продолжит сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для расследования крушения самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом заявил вице-премьер республики Канат Бозумбаев на встрече с директором Европейского и Североатлантического бюро ИКАО Николя Ралло.

"От имени правительства выражаю лично вам нашу искреннюю признательность за постоянную поддержку, оказываемую нам в том числе за поддержку наших инициатив. С целью полного завершения данного расследования мы продолжим взаимодействие с ИКАО", – передает слова Бозумбаева агентство "Казинформ".

Как отметил вице-премьер Казахстана, с первых дней катастрофы под Актау власти республики были нацелены на объективное и всестороннее расследование.

Самолет Embraer 190 упал 25 декабря 2024 года в трех километрах от Актау. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были доставлены в больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт был поврежден из-за обстрела с земли. Он указал, что трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

В свою очередь, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил выживших членов экипажа самолета Embraer E190, разбившегося в Казахстане. Речь идет о бортпроводниках Зульфугаре Асадове и Айдане Рагимли – они представлены к награде "За заслуги перед Чеченской Республикой".