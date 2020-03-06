Троих контактировавших с заболевшими COVID-19 в Москве госпитализировали с признаками ОРВИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве госпитализировали троих контактировавших с заболевшими коронавирусом. У всех пациентов выявили признаки ОРВИ.

"Оперативно нам удалось установить все контакты этих заболевших как в самолете, так и на территории Москвы. На сегодняшний день все близкие контакты – родственники и друзья – уже установлены. Все они взяты под медицинское наблюдение", – приводит Агентство "Москва" слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что еще двоих поместили в обсерватор на территории Москвы. Также медики ведут работу со всеми остальными контактами – у них будут взяты соответствующие анализы и все они будут помещены под медицинское наблюдение на дому.

Ранее в РФ за сутки зафиксировали шесть новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что один случай обнаружен в Нижнем Новгороде и пять – в Москве.

Также известно, что первый заболевший коронавирусом в Москве готовится к выписке. Он проходил лечение в инфекционной клинической больнице № 1.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что в настоящий момент ситуация в столице относительно спокойная.

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Кроме того, в столичных образовательных учреждениях ввели режим повышенной готовности. С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении уханьской пневмонии вне Китая в 85 странах.