ООН призвала не забывать о правах человека в борьбе с COVID-19

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В Организации Объединенных Наций призвали власти государств к соблюдению прав человека при принятии мер по противодействию распространения нового коронавируса.

"Наши усилия по борьбе с этим вирусом не сработают, если мы не подойдем к нему целостно, что означает большую заботу о защите наиболее уязвимых и игнорируемых людей в обществе как в медицинском, так и в экономическом плане", – приводит RT слова верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что к такой категории граждан относятся люди с низким доходом, жители сельской местности, граждане с хроническими заболеваниями и ограниченными способностями. Также в этот список она внесла пожилых людей.

По словам Бачелет, карантин и изоляцию необходимо осуществлять, основываясь на стандартах в области прав человека так, чтобы это было соразмерно оцениваемому риску.

"Люди, которые уже сейчас едва выживают в экономическом плане, могут быть все очень быстро доведены до черты теми мерами, которые вводятся для сдерживания вируса", – заключила специалист, отметив, что коронавирус является испытанием для всего общества.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что слухи о распространении коронавируса в России могут быть опаснее самого заболевания.

Также на фоне распространения фейков об уханьской пневмонии подверженных стрессам граждан призвали не читать новости о коронавирусе.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении уханьской пневмонии вне Китая в 85 странах.