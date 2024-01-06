Израиль ударил по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда

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Военная авиация Израиля ударила по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда. Об этом пишет Аl Jazeera.

"Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир. <...> Израильские авиаудары (были нанесены. – Прим. ред.) по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды", – говорится в материале.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по оперативному командному центру движения "Хезболлах" в Ливане. С утра 5 января танки и артиллерия ЦАХАЛ атаковали сразу несколько районов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Издание Politico написало, что администрация американского лидера Джо Байдена готовится к тому, что конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в новую войну на Ближнем Востоке.