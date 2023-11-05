В аэропорту Гамбурга сообщили о возобновлении движения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Воздушное движение возобновили в аэропорту Гамбурга после закрытия почти на сутки из-за прорыва на территорию вооруженного мужчины на автомобиле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня еще будут отмены и значительные задержки рейсов", – рассказали представители аэропорта.

В свою очередь, полиция Гамбурга сообщила о задержании мужчины, прорвавшегося на территорию воздушной гавани.

"Инцидент с заложниками исчерпан. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью", – заявили правоохранители.

В субботу, 4 ноября, вооруженный мужчина прорвался через барьер безопасности и въехал на машине на площадку для обслуживания самолетов.

Полиция подтвердила проведение крупной операции в аэропорту. Мужчина выкинул две бутылки с зажигательной смесью из машины. Пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Также сообщалось, что злоумышленник, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. По информации СМИ, мужчина украл четырехлетнего ребенка у матери и скрылся с ним.

Газета Bild am Sonntag писала, что мужчина хочет улететь в Турцию с ребенком.

Свыше 70 рейсов отменили 4 и 5 ноября в аэропорту Гамбурга из-за вооруженного мужчины.



Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн