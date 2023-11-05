Мужчина, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, является турком из Нижней Саксонии – СМИ

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Мужчина, прорвавшийся на автомобиле на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag.

По информации СМИ, мужчина украл четырехлетнего ребенка у матери и скрылся с ним. Незадолго до того, как мужчина прибыл в аэропорт, его жена позвонила в полицию и предупредила, что ее муж направляется туда с ребенком.

Мужчина забаррикадировался в автомобиле вместе с ребенком, с ним установлен контакт. По словам представителя местной полиции, разговор ведется на турецком языке. Как сообщает полиция Гамбурга, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком.

Ранее сообщалось, что в машине у мужчины находятся двое детей, а сам преступник несколько раз стрелял из автомобиля. Воздушное сообщение в аэропорту Гамбурга остановлено. В период между официальным закрытием аэропорта и обычным прекращением полетов ожидалось 6 взлетов и 21 посадка. Часть из них была перенаправлена, некоторые рейсы отменены.