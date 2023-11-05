Мужчина, прорвавшийся в аэропорт Гамбурга, требует вылета в Турцию с ребенком

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Мужчина, прорвавшийся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга и удерживающий в салоне четырехлетнего ребенка, требует вылета в Турцию. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Сообщается, что мужчина хочет улететь в Турцию с ребенком.

Ранее газета Bild сообщала, что, вероятно, мужчина является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. По информации СМИ, мужчина украл четырехлетнего ребенка у матери и скрылся с ним. По словам представителя местной полиции, разговор ведется на турецком языке. Как сообщает полиция Гамбурга, причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком.

Авиасообщение в аэропорту полностью прекращено. Входы во все терминалы заблокированы. Затронуто почти 30 рейсов, порядка 3,2 тысячи пассажиров.