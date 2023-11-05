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Десятки рейсов затронуто из-за ситуации с вооруженным мужчиной в аэропорту Гамбурга
Фото: Фото: Телеграм-канал "RT на русском"
Почти три десятка рейсов было затронуто в аэропорту Гамбурга в результате выезда на взлетно-посадочную полосу автомобиля, за рулем которого находился вооруженный мужчина. Об этом сообщает агентство DPA.
Сообщается, что в период между официальным закрытием аэропорта и обычным прекращением полетов ожидалось 6 взлетов и 21 посадка. Часть из них была перенаправлена, некоторые рейсы отменены.
В субботу вечером вооруженный мужчина на автомобиле прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. Он произвел два выстрела и выбросил из машины две горящие бутылки.
Сообщается, что мужчина удерживает в авто четырехлетнего ребенка. В настоящий момент мужчина забаррикадировался в автомобиле. Как уточняют СМИ, что с мужчиной уже установлен первый контакт. Как сообщает агентство DPA, переговоры с мужчиной ведутся на турецком языке.
Предварительной причиной действий мужчины мог стать спор об опеке над ребенком.
Ранее сообщалось, что в машине у мужчины находятся двое детей, а сам преступник несколько раз стрелял из автомобиля. Воздушное сообщение в аэропорту Гамбурга остановлено.
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