Более 70 рейсов отменили в аэропорту Гамбурга из-за вооруженного мужчины

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Более 70 рейсов отменили 4 и 5 ноября в аэропорту Гамбурга из-за прорыва на территорию воздушной гавани вооруженного мужчины на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Там отметили, что на 5 ноября запланировано 286 рейсов, из которых 139 вылетов и 147 прилетов. Ими должны быть перевезены порядка 34,5 тысячи пассажиров. На данный момент 61 отменили, в течение дня будут дальнейшие отмены и задержки, предупредили в пресс-службе.

Также 4 ноября отменили шесть вылетов и четыре прилета. Еще 17 самолетов, направлявшихся в Гамбург, перенаправили в другие аэропорты.

Полиция Гамбурга в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter) написала, что переговоры с вооруженным мужчиной продолжаются. Он по-прежнему удерживает в салоне авто свою 4-летнюю дочь, воздушная гавань закрыта, чрезвычайная ситуация сохраняется. Также вход в аэропорт невозможен, добавили там.

Ранее сообщалось, что в субботу, 4 ноября, вооруженный мужчина прорвался через барьер безопасности и въехал на машине площадку для обслуживания самолетов.

Полиция подтвердила проведение крупной операции в аэропорту. Мужчина выкинул две бутылки с зажигательной смесью из машины, на которой прорвался в аэропорт. Пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Также сообщалось, что мужчина, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. По информации СМИ, мужчина украл четырехлетнего ребенка у матери и скрылся с ним.

Газета Bild am Sonntag писала, что мужчина хочет улететь в Турцию с ребенком.

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