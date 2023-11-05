Мужчина в аэропорту Гамбурга может иметь при себе оружие и взрывчатку

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мужчина, удерживающий свою дочь в аэропорту Гамбурга, может иметь при себе оружие и взрывчатку неизвестного типа. Об этом сообщила полиция города в соцсети Х (бывшая Twitter).

В сообщении указано, что переговорщики поддерживают контакт с подозреваемым. Они исходят из того, что у мужчины может быть оружие и взрывчатка. Их главный приоритет – защита ребенка, добавили там.

Его 4-летняя дочь, вероятно, не пострадала, передает агенство DPA со ссылкой на представителя городской полиции Сандру Левгрюн.

По ее словам, в данный момент поддерживается зрительный контакт и телефонный разговор с мужчиной, во время которого на заднем фоне слышен голос ребенка. Полицейские считают, что девочка физически здорова.

Она добавила, что не хочет размышлять о психологическом состоянии ребенка.

В субботу, 4 ноября, вооруженный мужчина прорвался через барьер безопасности и въехал на машине площадку для обслуживания самолетов.

Полиция подтвердила проведение крупной операции в аэропорту. Мужчина выкинул две бутылки с зажигательной смесью из машины, на которой прорвался в аэропорт. Пожарным пришлось облить водой стоящий недалеко самолет.

Также сообщалось, что мужчина, вероятно, является этническим турком из германской федеральной земли Нижняя Саксония. По информации СМИ, мужчина украл четырехлетнего ребенка у матери и скрылся с ним.

Газета Bild am Sonntag писала, что мужчина хочет улететь в Турцию с ребенком.

Свыше 70 рейсов отменили 4 и 5 ноября в аэропорту Гамбурга из-за вооруженного мужчины. В пресс-службе аэропорта уточнили, что в течение дня будут дальнейшие отмены и задержки.

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