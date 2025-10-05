05 октября, 17:23Происшествия
Движение на МКАД в районе развязки с М-11 восстановлено после аварии
Фото: 123RF/logoboom
Движение по внешней стороне 80-го километра МКАД в районе развязки с трассой М-11 восстановлено после аварии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
ДТП произошло днем 5 октября перед съездом № 79. Там столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием. На месте ЧП работали оперативные службы города.
Еще одно столкновение ранее случилось на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. В результате ДТП пострадали три человека. Двоих доставили в НМИЦ имени Н. И. Пирогова, еще одного – в Боткинскую больницу.
В связи с аварией движение в сторону центра было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Спустя время его восстановили.
