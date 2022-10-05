Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации возбудили в России. Об этом заявил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем телеграм-канале.

По его словам, 32-летний житель Пензы отказался подписать повестку в военкомат. Его задержали при поддержке ОМОНа. Мужчина находится в изоляторе временного содержания вторые сутки.

Чиков добавил, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 Уголовного кодекса РФ применяется лишь к уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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