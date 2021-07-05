Режим ЧС ввели в Бахчисарайском районе Крыма

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Режим чрезвычайной ситуации был введен в Бахчисарайском районе Крыма после паводка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации района Людмилы Пучковой.
По последним данным, в Бахчисарайском районе выпала двухмесячная норма осадков. В результате из берегов вышли две реки и сошел сель. Подтопленными оказались свыше 60 домовладений.
"Принято решение о введении режима ЧС муниципального масштаба", – подтвердила Пучкова.
Она отметила, что специальная комиссия уже начала составлять реестр пострадавших от удара стихии домов. В понедельник на место прибудут специалисты для оценки ущерба.
В июне на Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы. В результате непогоды в Ялте пострадали 49 человек.
Согласно распоряжению Роспотребнадзора, из-за ухудшения качества воды в Крыму предприятиям общественного питания необходимо использовать только одноразовую посуду. В регионе также началась иммунизация населения против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А.
Роспотребнадзор предписал ресторанам в Ялте перейти на одноразовую посуду
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