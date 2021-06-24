Роспотребнадзор предписал общепиту Крыма использовать только одноразовую посуду

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Предприятия общественного питания Крыма должны полностью перейти на использование одноразовой посуды в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией на фоне паводков, с соответствующим предписанием выступил Роспотребнадзор.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией <...>. Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды", – говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора провели статистический анализ жителей Крыма, подлежащих иммунизации. Отмечается, что иммунизация населения против дизентерии Зонне и вирусного гепатита А уже началась.
Ранее руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовали провести 100-процентную вакцинацию сотрудников от COVID-19. Соответствующий пункт был внесен в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
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