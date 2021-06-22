Всех сотрудников сферы услуг в Крыму рекомендовано привить от коронавируса

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Руководителям предприятий сферы услуг Крыма рекомендовали провести 100-процентную вакцинацию сотрудников от COVID-19. Соответствующий пункт внесен в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

"Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции", – следует из указа.

При этом отмечается, что данные рекомендации не распространяются на сотрудников, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация иногда может быть обязательной в интересах государства. В вопросе добровольного или обязательного характера вакцинации необходимо соизмерять ценности отдельной жизни и защиты всего населения, уверен он.

Требование об обязательной вакцинации на данный момент действует в Московской и Ленинградской областях, на Кузбассе и Сахалине, в Тверской области, Туле и Ненецком автономном округе, а также в Москве и Мурманской области.