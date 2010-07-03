Движение в районе горевшей заправки в ТиНАО восстановлено

Движение транспорта восстановлено в районе автомобильной газозаправочной станции в ТиНАО, где вечером 5 июля произошел пожар. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Движение восстановлено", – сказано в сообщении ЦОДД. Ранее для проезда транспорта были временно недоступны Проектируемый проезд № 5562 и участок Валуевского шоссе.

5 июля на газовой автозаправке в поселении Московский произошел пожар. Загорелись два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из расположенного по соседству ТЦ "Новомосковский" эвакуировали персонал и посетителей. Пожару присвоили второй ранг сложности. В 17:19 возгорание было локализовано, а в 17:40 пожар полностью потушили.

Пострадали два человека. Один из них сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

