Движение в районе горевшей заправки в ТиНАО восстановлено

Движение транспорта восстановлено в районе автомобильной газозаправочной станции в ТиНАО, где вечером 5 июля произошел пожар. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
"Движение восстановлено", – сказано в сообщении ЦОДД. Ранее для проезда транспорта были временно недоступны Проектируемый проезд № 5562 и участок Валуевского шоссе.
5 июля на газовой автозаправке в поселении Московский произошел пожар. Загорелись два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Из расположенного по соседству ТЦ "Новомосковский" эвакуировали персонал и посетителей. Пожару присвоили второй ранг сложности. В 17:19 возгорание было локализовано, а в 17:40 пожар полностью потушили.
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