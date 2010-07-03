Фото: Агентство "Москва"

Движение перекрыто в ТиНАО в районе пожара на газовой заправке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Движение по Проектируемому проезду № 5562 перекрыто", – рассказали в ЦОДД агентству.

Ранее сообщалось, что два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом горят на АГЗС в ТиНАО. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуируют персонал и посетителей.

Пожарным удалось сбить открытый огонь. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали два человека. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.