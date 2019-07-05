Пожар на газовой заправке в ТиНАО локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на автомобильной газозаправочной станции в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
На сайте ведомства сказано об одном пострадавшем. Его доставили в больницу.
При этом ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате возгорания пострадали два человека. По словам собеседника агентства, у двоих пострадавших "ожоги различной степени тяжести".
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Горят два резервуара с топливом по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки.
Ранее сообщалось, что на АГЗС в районе дома № 2 на улице Хабарова загорелись две емкости с топливом. Возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. По информации Агентства "Москва", из ТЦ "Новомосковский", который находится в 100 метрах от места возгорания, эвакуировали посетителей и работников.
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