Пожар на газовой заправке в ТиНАО локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на автомобильной газозаправочной станции в поселении Московский в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

На сайте ведомства сказано об одном пострадавшем. Его доставили в больницу.

При этом ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате возгорания пострадали два человека. По словам собеседника агентства, у двоих пострадавших "ожоги различной степени тяжести".

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Горят два резервуара с топливом по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки.

Ранее сообщалось, что на АГЗС в районе дома № 2 на улице Хабарова загорелись две емкости с топливом. Возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. По информации Агентства "Москва", из ТЦ "Новомосковский", который находится в 100 метрах от места возгорания, эвакуировали посетителей и работников.

