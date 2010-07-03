Пожар на газовой заправке в ТиНАО ликвидирован

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Пожар на газовой заправке в ТиНАО полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В пресс-службе отметили, что в результате пожара пострадали два человека, их осматривают врачи. Отмечается, что в 17:19 пожар был локализован, а уже в 17:40 – ликвидирован.

Ранее сообщалось, что два резервуара по 20 кубометров топлива в каждом горят на АГЗС в ТиНАО. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуировали персонал и посетителей.

Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.