Фигурант дела об убийстве спецназовца не признал вину

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Нарек Степанян не признал вину, сообщает Агентство "Москва".

"Вину по предъявленному обвинению он не признал", – сказал следователь на заседании в Красногорском городском суде.

Мужчине предъявлены обвинения в хулиганстве. Кроме Степаняна, суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще двух фигурантов дела.

Сам Степанян, который работает барменом в заведении, рядом с которым был убит Белянкин, в разговоре с судьей согласился с ходатайством следствия об аресте. Адвокат бармена отметил, что обвиняемый в момент "совершения этого страшного преступления" находился на рабочем месте и противоправных действий не совершал. Кроме того, по словам адвоката, Степанян всячески способствовал расследованию и не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.

Ранее стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. Также удалось установить, кто нанес ему смертельный удар. На данный момент задержаны четыре человека.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла драка. Пытавшийся разнять дерущихся Белянкин был убит в результате ножевого ранения в область сердца.

СК возбудил уголовное дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление ведомства.

Белянкин родился в Москве, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время ВОВ. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.