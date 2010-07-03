Фигурант дела об убийстве спецназовца не признал вину

Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина Нарек Степанян не признал вину, сообщает Агентство "Москва".
"Вину по предъявленному обвинению он не признал", – сказал следователь на заседании в Красногорском городском суде.
Мужчине предъявлены обвинения в хулиганстве. Кроме Степаняна, суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще двух фигурантов дела.
Сам Степанян, который работает барменом в заведении, рядом с которым был убит Белянкин, в разговоре с судьей согласился с ходатайством следствия об аресте. Адвокат бармена отметил, что обвиняемый в момент "совершения этого страшного преступления" находился на рабочем месте и противоправных действий не совершал. Кроме того, по словам адвоката, Степанян всячески способствовал расследованию и не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей.
Ранее стало известно о задержании еще двоих подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. Также удалось установить, кто нанес ему смертельный удар. На данный момент задержаны четыре человека.
В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла драка. Пытавшийся разнять дерущихся Белянкин был убит в результате ножевого ранения в область сердца.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве. Дело расследует Главное следственное управление ведомства.
Белянкин родился в Москве, учился в кадетском корпусе, был членом отряда по поиску останков погибших во время ВОВ. Служил в спецназе ГРУ и воевал в Сирии. Похороны пройдут на Митинском кладбище 6 июня.
Следствие выяснило, кто нанес смертельный удар бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину
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